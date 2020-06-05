شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: المواقف الدولية مشتركة ضد قرار ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة ، إن مواقف المسؤولين الدوليين مشتركة ضد ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، كما أعلن عنها بنيامين نتنياهو وحكومته. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال لقاء افتراضي مشترك مع كل من مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وأضاف عريقات أن المسؤولين الدوليين أكدوا رفض الاستيطان، وضرورة حل الصراع على أساس القانون الدولي، أي إنهاء الاحتلال، وتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.

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