الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية شمالي الضفة

طولكرم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قمع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة شمالي الضفة الغربية المحتلة، للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإحياء الذكرى الـ53 لـ"النكسة" (حرب يونيو/ حزيران 1967).



وقال صلاح الخواجا، الناشط في هيئة مقاومة الاستيطان والجدار (غير حكومية)، للأناضول، إن "الجيش قمع العشرات من الفلسطينيين الذين خرجوا بمسيرة منددة بالاحتلال عند حاجز جبارة العسكري، قرب مدينة طولكرم".



ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تستنكر ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأراضيهم، حسب الخواجا.



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وأوضح أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل الصوت في تفريق المتظاهرين، دون أن يتم الإعلان على الفور عن تسجيل أي إصابات.



ومن المقرر أن تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الجمعة، مسيرات شعبية حاشدة لإحياء الذكرى الـ53 لـ"النكسة"، بدعوة من الفصائل الفلسطينية.



ويحيي الفلسطينيون، في الخامس من يونيو/ حزيران من كل عام، ذكرى حرب عام 1967، التي ترتب عليها احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، ويطلقون عليها ذكرى "النكسة".

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