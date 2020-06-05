مصادرة أكثر من 400 كجم خضروات و ورقيات في نطاق بلدية العتيبية الفرعية

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آلـ زيد انه تم مصادرة 465 كيلوجرام من الخضار و الورقيات تم ضبطها مع الباعة الجائلين حيث تم إتلاف 245 كيلوجرام خضروات و فواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و تم تسليم 220 كيلو من الخضار و الورقيات بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام .

وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عدد من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.