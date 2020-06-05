رئيس الوزراء السوداني يعلق على احتمالية التصعيد مع إثيوبيا

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وأوضح أن الطرفين، السوداني والإثيوبي، بينهما من الآليات ما يمكن أن يساعد في معالجة الأزمة، قائلا: "إن ما قمنا به من عمل هو مساعدة الأطراف الثلاثة ووقف التصعيد والعودة لمائدة التفاوض".
وأشار حمدوك إلى حدوث تقدم كبير في العلاقات مع الولايات المتحدة، منوها إلى أنه كانت يتوقع "أن يحذف اسم السودان من لائحة الإرهاب بالأمس، ولكن أتوقع حدوث ذلك بشكل سريع وعاجل جدا".
وفي سياق متصل، شدد حمدوك على أن "علاقتنا جيدة جدا مع السعودية والإمارات، ونشيد بالدعم الذي نتلقاه من الأشقاء هناك، لكننا نطمح أن ترتقي العلاقة لمجال أكبر من الهبات، ولدينا الإمكانيات والمزايا التي تمكن من حدوث هذا التكامل، ونريد علاقة سقفها بلا حدود ولا تقف في حدود المعونات بل تذهب لآفاق أرحب من ذلك".
ودافع رئيس الوزراء السوداني عن طول أمد مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، قائلا: "لم يكن في توقعاتنا أن يأخذ السلام هذا الوقت الطويل... إيقاف الحرب وبناء السلام مطلب أساسي لو لم يتم إنجازه فإن أي حديث عن ديمقراطية مستدامة سيكون معلقا في الهواء".
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