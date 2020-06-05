الكشف عن سبب غرق السفينة الإيرانية في المياه الإقليمية العراقية

وقال مدير شركة الموانئ لوكالة "شفق نيوز" العراقية، صباح اليوم الجمعة، إنه "يعتقد أن سبب غرق الباخرة المحملة بمادة السيراميك هو سوء التحميل، حيث تم إنقاذ أربعة من طاقمها وانتشال جثة أحد البحارة".
© Sputnik . General Company for Ports of Iraq
سبق أن أفاد النائب العراقي عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، صباح اليوم الجمعة، بأن سفينة إيرانية تحمل اسم "بهبهان"، تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبد الله.
وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، لوكالة "شفق نيوز"، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال 4 أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، لافتا إلى أن عمليات البحث مازالت مستمرة عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.
من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) (وكالة أنباء مستقلة) عن مصدر مطلع، قوله إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، كانت تنتظر الإيعاز بالدخول إلى ميناء أم قصر.
وأضاف المصدر: "تم انتشال 5 من طاقم الباخرة البالغ 8 أشخاص، والبحث جار عن الباقين"، مشيرا إلى أنباء عن وفاة اثنين من الطاقم.
ولفت المصدر إلى أن "الباخرة كانت محملة بـ (850) طنا من السيراميك، وأن موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق".
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