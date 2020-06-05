الجيش الليبي يحرر مدينة ترهونة بالكامل

وليد عبد الله / الاناضول



أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن قواته حررت بالكامل مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش الليبي.

وقال المجعي إن قواتنا حررت مدينة ترهونة بشكل كامل من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



Advertisements

وأضاف أن القوات تقوم حاليا بتمشيط المدينة ولا توجد أي مقاومة، عقب انسحاب مليشيا حفتر بعد تضييق الخناق عليها.

وأوضح المجعي أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل بعد تمشيط المدينة على تفعيل مديرية الأمن الوطني وتفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى بالمدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.