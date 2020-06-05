الجيش الليبي يدخل وسط ترهونة وجارِ تحريرها بالكامل

وليد عبد الله / الاناضول



أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن قواته بسطت سيطرتها على وسط مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) عقب اقتحامها من عدة محاور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش الليبي.

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وقال المجعي إن "قواتنا تمكنت من بسط السيطرة على وسط ترهونة وتقوم حاليا بتمشيط المدينة لإعلان تحريرها بالكامل".

وأضاف أن المليشيات التي كانت تتحصن بالمدينة في الغالب قد تكون اتجهت إلى بني وليد ومن ثم ستتجه نحو الجنوب، وفق ما تم رصده في أوقات سابقة.



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