"الأعلى للدولة" الليبي يبارك عودة النازحين للمناطق المحررة جنوب طرابلس

إسطنبول/الخليج 365

أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، عن تهنئته بدء عودة النازحين إلى منازلهم جنوبي العاصمة طرابلس، بعد تحريرها من ميليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الذي يعتبر هيئة استشارية، عبر موقع "فيسبوك"، مهنئا بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم جنوبي المدينة.

وقال البيان "يبارك المجلس الأعلى للدولة بدء عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في جنوب العاصمة طرابلس بعد تحريرها من عصابات المجرم خليفة حفتر ومرتزقته الأجانب".

كما أعرب المجلس عن "أمله في أن تتحقق عودة كل النازحين والمهجرين في كامل ربوع ليبيا إلى ديارهم ويعم الأمن والاستقرار جميع المناطق الأخرى بالبلاد".

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وأشاد المجلس بحسب البيان بـ"التضحيات التي قدمها أبناء الجيش الليبي والقوة المساندة له في صد العدوان الغادر الذي شنته عصابات حفتر الخارجة عن القانون على العاصمة، والمناطق الغربية".

وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق الخميس، استكماله تحرير العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، وكل محاور القتال بها، لتتركز المعركة خارج حدودها الإدارية بعد تحريرها بالكامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.