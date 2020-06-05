شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمنى يدعو ميليشيا الحوثى للإفصاح عن عدد المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور ناصر باعوم، مليشيا الحوثى الى تحمل مسؤولياتها والإفصاح عن عدد الإصابات بوباء كورونا وبقاء القنوات مفتوحة لتبادل المعلومات والاحتياجات، لما فيه المصلحة العامة للجميع.

وشدد في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على ضرورة التعامل مع جائحة كورونا انسانيا وبمسؤولية كبيرة، وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية، ومطالباً المنظمات الدولية للقيام بدورها في حصر الحالات في مناطق سيطرة المليشيات وعمل كافة الجهود اللازمة لشفاء المصابين.

وطالب باعوم المواطنين في كافة المحافظات الى ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على السلطات المحلية باستمرار توعية المواطنين بالتقيد بالإجراءات وعمل كل الاجراءات المناسبة لتقليل نسب الإصابة في المحافظات.

كما دعا السلطات المحلية في المحافظات التي تشهد امطاراً جراء المنخفض المداري، إلى اخذ الاحتياطات الكاملة، وتوعية المواطنين وتحذيرهم من الاقتراب من أماكن الخطر، وسرعة تنفيذ مشاريع الإصحاح البيئي وشفط المياه وفتح الطرق، بالتنسيق مع مؤسسة المياه والصرف الصحي وصناديق النظافة والتحسين، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، وعمل الجهود اللازمة لعدم تكاثر الاوبئة والحميات.

وأشاد وزير الصحة بدور المملكة العربية السعودية في رعاية مؤتمر المانحين لليمن 2020، مؤكداً ان ذلك يأتي في إطار الجهود الكريمة التي تقوم بها المملكة الى جانب اليمن، لافتاً إلى أن ما تم التعهد به من قبل المانحين سيقدم إلى المنظمات الأممية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن ولن تصل المبالغ الى الحكومة اليمنية.

وثمن باعوم لكل الداعمين للقطاع الصحي في اليمن خصوصاً مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية الدعم الرئيسي والأول لليمن في كافة المجالات، سواء من حيث البرامج التي تنفيذها من قبل الفرق الميدانية التابعة للمركز وفروعه في عدن ومأرب او من خلال تمويل المنظمات الأممية والدولية لتنفيذ مشاريع صحية في اليمن مشيدا بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الأطباء والفنيون والممرضون في أنحاء الجمهورية مؤكداً أن هذه الجهود محل تقدير واهتمام كبير من الشعب.