وزير الخارجية الأردنى يؤكد إلتزام بلاده بالعمل مع التحالف الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، أن الإرهاب ما يزال خطراً أمنياً وعقائدياً تتطلب هزيمته، مشددا أن الأردن ستظل ملتزمة العمل مع التحالف لمحاربة الإرهاب وهزيمته.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر الفيديو كونفرانس، الذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

وقال الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن التحالف الدولي حقق بقيادة فاعلة من الولايات المتحدة إنجازات كبيرة في هزيمة "داعش"، مؤكدًا أن محاربة الإرهاب تستدعي أيضاً العمل بشكل فوري ومكثف على منع تنفيذ قرار إسرائيل ضم ثلث فلسطين المحتلة وما سيسببه تنفيذ القرار من تأجيج للصراع وفوضى وفقدان للأمل، والتركيز على إطلاق مفاوضات تستهدف التوصل لحل تفاوضي.

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