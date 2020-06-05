الإمارات تقدم مجموعات اختبار للكشف عن كورونا لمنظمة الصحة العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات اليوم تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن مرض فيروس "كوفيد-19" بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تكفي لفحص 500 ألف شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن التبرع يأتي بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

وقدمت دولة الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19" حتى الآن ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمس الحاجة إليها.

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