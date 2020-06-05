شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يبحث مع السفير الفرنسى تطورات جهود السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس ، مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات عملية السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الوزير ثمن استمرار دعم الحكومة الفرنسية للشعب اليمني بما في ذلك ما تم التعهد به في مؤتمر المانحين 2020 الذى انعقد برعاية المملكة العربية السعودية في الرياض مؤخرا، مشيرا إلى أن أي دعم يقدم إلى الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة الحالية هو محل شكر وتقدير.

وأكد أن الحكومة تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية مع مبادرة المبعوث الأممي خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المشاورات السياسية، وفي المقابل لم تجد غير المراوغة والتدليس والتعنت والرفض من قبل مليشيا الحوثي وعلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بكشف تعنت مليشيات الحوثي في هذا الشأن أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي ومجلس الامن.

وأضاف بأن مساومة الحوثيين بقضية خزان صافر الذى تدهورت حالته بشكل كبير مؤخرا واستمرار رفض السماح للفريق الاممي بصيانته، بانه لا يمكن السكوت عليه أو استمرار التغاضي عنه من قبل الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي موقف بلاده الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى دعم فرنسا الكبير لجهود المبعوث الاممي ومبادرته الأخيرة من اجل التوصل إلى حل شامل للازمة اليمنية.

وأوضح بأنه لا يوجد خيار أفضل من تنفيذ اتفاق الرياض لتحقيق الامن والاستقرار، معربا عن امله في ان يعود السلام والاستقرار والأمن في كافة ربوع اليمن.