18740 متطوعاً في خط الدفاع الأول يواجهون «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي، دبي: ”الخليج 365”

كشفت الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» عن إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على حد سواء، للمشاركة في الحملة، حيث بلغ عدد المتطوعين في غضون شهر من إطلاقها 18740 متطوعاً ينتمون إلى ما يزيد على 132 جنسية، في حين بلغ عدد المتطوعين المقيمين الداعمين للجهود الوطنية التي يبذلها جنودنا في خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار «كورونا»، أكثر من 13170 متطوعاً من المقيمين في دولة الإمارات، إلى جانب 5555 متطوعاً من المواطنين.

من جهة أخرى، بدأ مركز تقييم «كوفيد- 19» المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في استقبال المراجعين ممن أجروا الفحوص، وكانت نتيجة فحصهم إيجابية، وافتتحته الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويعد الأول من نوعه في الدولة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يومياً.

ومن جهتها، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء أكثر من 54 ألف فحص جديد على فئات مختلفة، كشفت عن 659 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 37018 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 273 حالة.