حبوب الخميرة تقوي المناعة وتعالج القولون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر الخميرة من المكونات الأساسية المطلوبة لإنتاج الخبز، وهي مكون فطري أحادي الخلية، لكن لديها الكثير من الاستخدامات الأخرى.

وتحتوي الخميرة على مجموعة فيتامينات وعناصر تجعلها من أهم المكملات الغذائية، وتعزز مستويات الطاقة والمناعة، وقدرة الجهاز العصبي، فهي تمد الجسم بالكروم والبروتين والسيلينيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، كما أنها مصدر مهم جداً لفيتامينات «ب». وتعتبر حبوب الخميرة من أهم المواد التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزز قدرة الجهاز الهضمي، فهي تحتوي على كائنات صغيرة «ميكروفلورا» تساعد في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز الهضمي. وتجعل خصائص البروبيوتيك من خميرة البيرة وسيلة فعالة لمنع الإسهال؛ حيث تستخدم لعلاج الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي. وفق صحيفة «healthline» المتخصصة في الشؤون الطبية، وأكدت الدراسات قدرة الخميرة على تخفيف وعلاج مشاكل متلازمة القولون المتهيج، حيث تعمل على تخفيف الأعباء عن الجهاز الهضمي، وبالتالي تخفف من التحركات في المعدة والجهاز الهضمي.

كما أنها توفر الطاقة، وتساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر والعينين والفم.