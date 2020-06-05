مذيعة توثق سبب انتحارها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتحرت مقدمة تلفزيونية في الهند تبلغ من العمر 29 عاماً، بعد أن رفض حبيبها الزواج منها. حسبما أفاد موقع «ديكان هيرالد». وقبل إقدامها على الانتحار، سجلت تشاندانا مقطع فيديو، وأرسلته إلى صديقها دينيش، وإلى والديها، وبعض الأصدقاء. وذكرت أن سبب انتحارها هو علاقتها بحبيبها.

وقالت في المقطع: «لقد قلت لي إنني إذا مت، سيجعلك ذلك تشعر أفضل»، مشيرة إلى حبيبها. وبعد أن تلقى والدا الفتاة الفيديو، اتصلا بجيرانها وطلبوا الذهاب إلى المكان الذي تعيش فيه، حيث وجدوها، ونقلت على عجل إلى المستشفى، لكن لم تستطع النجدة الطبية إنقاذها.