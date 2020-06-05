«سيارة الفن» تجوب شوارع غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضفي عمار أبو شمالة كل يوم بعض الألوان على رتابة الحياة الباهتة في قطاع غزة، بتحميل سيارته الفان بلوحات يعرضها ويبيعها في الشوارع والأسواق.

كان عمار أبو شمالة وزوجته أروى، وهما عاطلان عن العمل، وتخرج في الجامعة، يمارسان هواية الرسم في أوقات الفراغ قبل أن تخطر ببالهما فكرة الاستفادة من هذه الهواية.

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وقال أبو شمالة لرويترز: «حبينا نعرض لوحاتنا للناس في كل الأماكن الحيوية، وفي كل الشوارع وفي كل الأزقة، وفي ظل أزمة كورونا أردنا أنه كمان نوفر لحالنا مصدر رزق ولا توجد معارض للفن في القطاع، لكن بعض المؤسسات الخاصة والعامة استضافت معارض قبل بدء الجائحة التي أصابت 69 شخصاً وأدت لوفاة مريض في القطاع».

يركز أبو شمالة وأروى في لوحاتهما على رسم المناظر الطبيعية والأزهار والوجوه ويعلقان اللوحات على جوانب السيارة ثم يُخرج أبو شمالة المزيد من الداخل بعدما يوقفها وتتجمع الحشود.

ويشارك 3 فنانين آخرين من قطاع غزة في ذات المشروع، ويقول الزوجان إنهما قد باعا نحو 200 لوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسعر يتراوح بين أربعة وعشرة دولارات للوحة الواحدة.