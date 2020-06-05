قطـع أثريـة مـن العصـر الحجـري الحديـث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثر علماء من معهد علم الآثار الأسكتلندي، على بقايا قطع فخارية تعود إلى 5000 عام في موقع حفريات إسكتلندي، من العصر الحجري الحديث، أو العصر النيوليثي، ‏وهي المرحلة النهائية من عصور ما قبل التاريخ.

واستخدم علماء الآثار تقنية تسمى تصوير تحويل الانعكاس «أر تي أي» لفحص الآثار المكتشفة؛ حيث تقوم على التقاط صور رقمية متعددة، وتحلل الصور الرقمية بدقة عالية الأجزاء الداخلية للقطع عبر برنامج كمبيوتر، والتي كشفت أن القطع الأثرية دُمجت بالقماش.

وقال نايك كارد، مدير موقع حفريات نيس برودجر: لم نلتمس أي دليل على وجود أدوات النسيج المتاحة في القطع المكتشفة، ما يشير إلى أن المنسوجات مصنوعة من مواد عضوية.

وأشار علماء الآثار إلى أن هذا الاكتشاف هو الثاني من نوعه الذي يتم فيه اكتشاف قطع أثرية من الفخار مدموجة بقطعة قماش.

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وتابع العلماء: اكتشاف مميز؛ لأنه من النادر أن تعيش المواد العضوية من عصور ما قبل التاريخ خارج ظروف محددة خالية جداً من الأكسجين.



.. و374 قطعة في منزل



القاهرة: ”الخليج 365”

ضبطت شرطة السياحة والآثار في محافظة المنيا بمصر 374 قطعة أثرية، داخل منزل شاب، بقرية أبو بشت التابعة لمركز مغاغة.

وشملت المضبوطات قلائد وتماثيل وجعراناً وعملات نحاسية، وتمائم، تعود لحقب وعصور تاريخية مختلفة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً، يفيد بورود معلومات بحيازة المتهم لقطع أثرية متنوعة تعود إلى عصور مختلفة، فتم تقنين الإجراءات، وبتفتيش منزل الشاب الحاصل على ليسانس حقوق، تم ضبط القطع.