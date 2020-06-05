مركز تقييم «كوفيد- 19» المتميز في أبوظبي يبدأ استقبال المراجعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

بدأ مركز تقييم كوفيد- 19 المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، استقبال المراجعين ممن أجروا الفحوص، وكانت نتيجة فحصهم إيجابية، وافتتحته الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويعد الأول من نوعه في الدولة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يومياً. ورصدت ”الخليج 365” خلال جولتها، أمس الخميس، بعد افتتاح المركز الذي تقع مساحة قسم الفحص فيه على 8700 متر، استقبال المراجعين على مدار الأسبوع من 8 صباحاً وإلى 8 مساء، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي، يؤدي المركز دوراً محورياً في التصدي لفيروس «كورونا» والحد من انتشاره، كونه المحطة الأولى لكل من تكون نتيجة فحصه إيجابية؛ حيث يتعين عليه، إعادة إجراء الفحص للتأكد من النتيجة. ويعد إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة الفيروس.

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وأشار إلى أن المركز لقي دعم حكومة أبوظبي، ويقدم خدماته مجاناً لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وفقاً لمعايير وتدابير احترازية ووقائية على أعلى مستوى، فضلاً عن تثقيف المراجعين بالإرشادات الوقائية للحجر والعزل المنزلي، أثناء وجودهم في المركز، لأهمية الوعي الصحي والوقائي في الحد من انتشار الفيروس.

وقالت الدكتور نورة الغيثي، المديرة التنفيذية للعمليات التشغيلية: إن المركز يضم 4 قاعات: الصفراء لاستقبال المراجعين لتقييمهم من الطواقم الطبية بأخذ المؤشرات الحيوية وتاريخ المرضي، وإعادة المسحة. وإن كانت حالات مستقرة يخرجون ويعزلون في البيت لحين ظهور النتيجة.

والحمراء للحالات غير المستقرة، وتجرى الفحوص والتقييم الشامل من أشعة صدر وغيرها. وإذا استمرت الحالة في عدم الاستقرار، تحول إلى المستشفى. والزرقاء للحالات التي أجري المسحة لها مرتين، وكانت إيجابية وتؤكد إصابته، ويبدأ العزل لحين استقرار حالته. والبنفسجية، وهي معزولة خصصت لمن كانت نتيجتهم الأولية إيجابية والثانية سلبية، ويحتاجون إلى تأكيد النتيجة.

وقالت الدكتورة خلود الضالعي، مديرة إدارة المراكز الصحية: إن المركز يضم 300 كادر طبي وإداري، يعمل على فترتين صباحية ومسائية، في كل منها 150 كادراً طبياً وإدارياً، فضلاً عن المتطوعين.