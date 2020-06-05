اكتشاف أقدم بناء لحضارة المايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء يستخدمون تقنية استشعار عن بعد من الجو، أكبر وأقدم بناء معروف أقامته حضارة المايا القديمة، عبارة عن منصة مستطيلة ضخمة مرتفعة بنيت بين عامي 1000 و800 قبل الميلاد في ولاية تاباسكو بالمكسيك.

وقال باحثون إنه على خلاف الأهرامات العالية للمايا بمدن مثل «تيكال» في جواتيمالا و«بالينكي» في المكسيك التي أقيمت بعد ذلك بنحو 1500 عام، فإن البناء المكتشف مبني من الطين والتراب وليس من الحجر وكان يستخدم غالباً لإقامة طقوس جماعية.

والبناء الذي عثر عليه بموقع اسمه «أجوادا فينكس» قرب الحدود مع جواتيمالا تبلع مساحته نحو 400 متر عرض و1400 متر طول وارتفاعه بين 10 أمتار و15 متراً. ويفوق حجمه الإجمالي الهرم الأكبر بالجيزة في مصر الذي شيد قبل هذا البناء بنحو 1500 عام.