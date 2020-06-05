موسكو ترسل دفعة ثانية من طائرات «ميج 29» إلى سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت روسيا مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز ميج-29 إلى سوريا، بحسب ما ذكرت السفارة الروسية في دمشق، مشيرة إلى أن طيارين سوريين يستخدمون بالفعل الطائرات للقيام بمهام داخل المجال الجوي للبلاد، في وقت واصلت القوات التركية تحركاتها المكثفة في إدلب، وانتشرت في 5 نقاط جديدة خلال أقل من 24 ساعة، في حين انسحبت القوات الروسية من قرية قسر الديب بريف المالكية، بعد احتكاك ومشاحنات مع دورية أمريكية.

وقالت السفارة الروسية في سوريا، على «تويتر»، مساء أمس الأول الأربعاء، إن الدفعة الأحدث من الطائرات كانت للجيش السوري. وقالت «استقبل الجيش العربي السوري الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز ميج-29 من روسيا، في إطار التعاون العسكري والفني بين بلدينا. وبدأ السوريون بالفعل بالقيام بمهام بتلك الطائرات». ونشرت السفارة رابطاً لتقرير من الوكالة العربية السورية للأنباء في 30 مايو/ أيار، نقل عن مصدر عسكري سوري قوله إن المقاتلات كانت أكثر فاعلية من جيلها السابق، وسيتم استخدامها في المجال الجوي السوري اعتباراً من أول يونيو/ حزيران.

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من جهة أخرى، واصلت القوات التركية تحركاتها المكثفة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية ضمن منطقة «خفض التصعيد»، ولا سيما في الريف الإدلبي، وسط انتشارها في عدة مواقع جديدة، بحسب المرصد السوري، مشيراً إلى أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء 3 نقاط جديدة في كل من مرعيان، ومعراتة، وتفتناز، بالريف الإدلبي، كما انتشرت في القياسات، وقرب بسنقول، بعد وصول رتل تركي جديد نحو إدلب، مؤلف من 30 آلية تحوي معدات عسكرية، ولوجستية، فيما واصل طيران الاستطلاع التركي تحليقه في أجواء المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى. ورصد المرصد بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، وفجر امس الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات الحكومية على مناطق في الفطيرة، وكنصفرة، وسفوهن، ومحيط البارة، ومزرعة الحلوبة الواقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وكان المرصد السوري نشر، مساء أمس الأول الأربعاء، أن طائرة حربية روسية استهدفت قرية السرمانية في سهل الغاب شمال غربي محافظة حماة، كما قصفت القوات الحكومية بقذائف المدفعية قريتي قوفقين والحلوبة، في ريف إدلب الجنوبي

في غضون ذلك، ذكر المرصد، أن القوات الروسية التي تمركزت، أمس الأول الأربعاء، في قرية قسر ديب بريف المالكية عند الحدود السورية - التركية، انسحبت، صباح امس الخميس، عقب مناوشات وعرقلة الدوريات الروسية من قبل القوات الأمريكية. وكان المرصد السوري نشر، أمس الأول الأربعاء، أن طائرتين روسيتين حلقتا في أجواء ريف الدرباسية عند الحدود السورية - التركية بريف الحسكة، وحطت إحدى الطائرتين في قرية قسر ديب بريف المنطقة، بينما واصلت الأخرى تحليقها في الأجواء، بالتزامن مع وصول دورية روسية إلى مدرسة القرية في إطار سعيها لإنشاء قاعدة روسية هناك.

(وكالات)