شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تحث على الاحتجاج إلكترونياً والنرويج ترفض المسيرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر آلاف الأوروبيين في عواصم القارة، تضامناً مع الحركة الاحتجاجية في الولايات المتحدة التي اندلعت عقب وفاة أسود خلال اعتقال الشرطة له، بينما رفضت دول التظاهرات باعتبارها انتهاكاً للإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، ودعت دول أخرى إلى أن تكون التظاهرات إلكترونية.

وألقى متظاهرون يونانيون، ست قنابل حارقة أثناء مسيرة إلى مجمع السفارة الأمريكية في أثينا،وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وإغلاق الشارع المؤدي للسفارة.

وتعهد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، بأن «يخضع كل خطأ وتجاوز وكلمة، بما في ذلك العبارات العنصرية لعقوبة»، وذلك غداة تظاهرات خرجت في باريس للتنديد ب«عنف الشرطة».واوقف 25 شخصا، وأصيب عشرة شرطيين بجروح في نحو عشرة تجمعات في مدن فرنسية أخرى.

ورفضت السلطات في النرويج، طلبات تنظيم مسيرات في أكبر ثلاث مدن في البلاد(أوسلو وبيرغن وتروندهايم) لدعم المتظاهرين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى القيود المفروضة على التجمعات بسبب فيروس كورونا.وقال المعهد النرويجي للصحة العامة، لا يمكن أن يتجمع أكثر من 50 شخصاً في مكان واحد.

وجرت فعاليات مماثلة في عاصمتي السويد وفنلندا. وقد اجتذبت الآلاف من المواطنين على الرغم من أن الحد الأقصى للتجمع في السويد حالياً هو 50 شخصاً وفي فنلندا هو 500.

وحثت الحكومة السويدية، أمس الخميس، المواطنين على تنظيم احتجاجاتهم عبر الإنترنت بعدما كسر الآلاف إجراءات العزل المطبقة لمكافحة كورونا في العاصمة، وخرجوا للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة الأمريكية. وتجمع محتجون يحملون لافتات كتب على بعضها «حياة السود مهمة» لساعات عدة في ميدان بوسط ستوكهولم.

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وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبرج: إن الاحتجاج حق ديمقراطي، لكن يتعين مراعاة قواعد هيئة الصحة العامة.

فعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى عدة تجمعات لدعم المتظاهرين في الولايات المتحدة بعد غد الأحد، أمام السفارة الأمريكية في مدريد وساحة سان خايمي في برشلونة وبلباو ومرسية .

وعبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني في تغريدة عن «قلقه الشديد إزاء مشاكل عدم المساواة العرقية التي تقف وراء التظاهرات في الولايات المتحدة». وكان البرلمان الأيرلندي لزم دقيقة صمت الأربعاء للتعبير عن «صدمته ورفضه العنصرية».

وأعلنت أستراليا، أنها تحقق في قيام شرطيين أمريكيين بالاعتداء على مراسلين أستراليين كانا يقومان بتغطية تظاهرة قرب البيت الأبيض، وأنها تفكر في احتمال تقديم احتجاج رسمي.

وجرت تظاهرات تضامن مع التعبئة في الولايات المتحدة الثلاثاء، في سيدني.

وينتظر أن تنظم تظاهرات السبت في وارسو عاصمة بولندا وكذلك اليوم الجمعة في فيلنيوس عاصمة لتوانيا. (وكالات)