«البحـار العجـوز» لــوردزوورث.. المـاء مطهـر الـروح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عثمان حسن

وليام وردزوورث (1770 - 1850) هو من أبرز الشعراء الرومانسيين في الشعر الإنجليزي الحديث، تأثر بمواطنه الشاعر صامويل تيلور كولردج، (1772 -1834) الذي طبع حياة وردزوورث بنكهة شعرية مختلفة، أنتج الاثنان لاحقاً ديوان «الأناشيد الغنائية» في عام 1798. كان ذلك إبان المرحلة الثالثة من حياة ووردزورث وذلك في عام 1795، سبق ذلك مغادرة وردزوورث إنجلترا إلى فرنسا، ثم عاد إليها وهو في الثالثة والعشرين من العمر، فحصلت المفاجأة العظيمة في حياته أثناء لقائه كولردج، والذي كان نقطة تحول كبيرة في حياته، وفي مسيرة الشعر الإنجليزي بشكل خاص، بولادة ما يعرف بالحركة الرومانسية.

ولد وردزوورث على ضفاف منطقة البحيرات الرائعة، التي كانت سبباً في تأثره بجمال الطبيعة، فصنعت منه شاعراً غنائياً كبيراً، وكان لشقيقته دوروثي تأثير كبير على حياته، فقد شجعته على كتابة الشعر.

درس وردزوورث في جامعة كامبردج، تخللها مغادرته إلى فرنسا وإيطاليا وبعد أن تخرج في الجامعة قام بالسفر مرة ثانية إلى فرنسا بين عامي (1791 1792).. حيث عاش أحداث الثورة الفرنسية

بعد عودته إلى انجلترا، عاش وردزوورث فترة مضطربة استمرت لنحو سبع سنوات، وصفها النقاد بالحرجة، لولا التأثير الإيجابي عليه من قبل شقيقته دورثي، وأيضاً كولردج الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة أدبية وإنسانية، حيث عبر وردزوورث من خلال المقدمة الطويلة في ديوان «الأناشيد الغنائية» عن رأيه بالشعر، وضرورة أن يكون معبراً عن الحياة والإنسان، ما اعتبره البعض «مانفيستو» للحركة الرومانسية الجديدة.



خصوبة



استقر وردزوورث في المرحلة الرابعة من حياته في مكان ولادته بمنطقة البحيرات حتى وفاته، وهي فترة الخصوبة الأدبية بالنسبة لوردزوورث حيث لم ينقطع عن كتابة الشعر الغنائي.

غيّرت «الأناشيد الغنائية» مسار الأدب والشعر الإنكليزي، وكان نصيب وردزوورث في الديوان 4 قصائد شعرية فقط، بينها واحدة تعتبر من روائع أعماله بعنوان «البحار العجوز»، وفي الطبعة الثانية من الديوان عام 1800، نشر وردزوورث قصائد أخرى، وكتب مقدمة عالجت قضايا شعرية متنوعة، وفي الثالثة 1802، أضاف ملخصاً بعنوان «الإلقاء الشعري».

«البحار العجوز»، قصيدة ساحرة بمعانيها وعباراتها، فيها الكثير من التأمل والتخييل، وتعتبر من أجمل قصائد وردزوورث يقول مطلعها:

«إنه لبحار عجوز/‏ يستوقف واحداً من ثلاثة/‏ بحق لحيتك الطويلة المشتعلة شيباً وعينك المتألقة بريقاً لماذا استوقفتني الآن؟/‏ إن أبواب العريس مشرعة على مصراعيها/‏ وأنا أقرب الناس إليه/‏ فالضيوف تم استقبالهم والوليمة تم إعدادها/‏ لعلك تسمع الضجيج المرح/‏ يمسكه بيده الناحلة/‏ قائلاً له: كانت هناك سفينة/‏ دعني، ولا تمسكني، أيها الشيخ الأخرق/‏ وبسرعة يسحب يده».



ترجمات عدة

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حظيت القصيدة بترجمات عدة، واحدة للدكتور محمد الخزاعي، كما ترجمها عبدالله الطيب بعنوان «الملاح القديم» وترجمها كذلك الراحل عبدالوهاب المسيري، الذي اعتبرها تحقق أبعاداً جمالية ومعرفية، وتبحث عن رؤية إنسانية، من خلال ملاح يبحر في سفينة تعبر خط الاستواء، تنحرف بها الأعاصير إلى بلد بارد قريب من القطب الجنوبي، فتبحر السفينة إلى منطقة استوائية في المحيط الهادي، وخلال الرحلة يقتل العجوز «طائر القطرس» الأبيض بقسوة، وهو طائر يعتبر رمزاً للتقوى.

يلقى العجوز عقاباً بشعاً من رفاقه البحارة، فهم يحملونه ذنباً لا يغتفر، فتشتعل المياه في كل مكان، كما يعلقون الطائر الميت في رقبته وهو يقول «آه.. واحسرتاه أية نظرة كريهة - تلك التي سددها لي الكبير والصغير- وبدلاً من الصليب في عنقي علقوا طائر القطرس الأبيض».

هي الكارثة إذاً، التي تودي بالعجوز والبحارة على حد سواء، وهنا، يبدأ العجوز بالتكفير عن ذنبه، فيزول أثر اللعنة بانحلال الطائر المعلق في رقبته، «تتحرر من عبئه عنقي» كذلك، تحل الروح في البحارة، ك«حشد من الأرواح المباركة».. ويظلّ البحار العجوز وحيداً، فيكتشف قيمة وجمال كل شيء حي، فيحصل على المغفرة والخلاص.

نظر النقاد إلى القصيدة بوصفها أفضل وأكمل نص خيالي وإبداعي في الشعر الإنكليزي، من خلال دفاع وردزوورث المستميت عن الطبيعة وعن الطيور.. وما يثير الانتباه في القصيدة، التزامها المقطع الرباعي كقول وردزوورث: «بحارٌ قديمٌ/‏ أوقف شاباً من بين ثلاثة شبان/‏ بلحيتك الشائبة وعينك اللامعة،/‏لأي علة أوقفتني؟».



تفاصيل ودلالات



تعج القصيدة بكثير من التفاصيل، وإن حسب البعض أنها تحمل دلالة أخلاقية واضحة، غير أن جمالها يكمن في تفاصيل شعرية لها علاقة بتدفق الصور والمشاعر، كما أن مقتل طائر القطرس، يبدو أكبر من مجرد ذنب تم ارتكابه في أعماق البحار، فهو بحسب التعاليم المسيحية في عهد وردزوورث جرماً ضد الخليقة.

مع مرور الوقت، يتأمل البحار العجوز ما حوله، ينظر للكائنات أسفل السفينة، هي كائنات صغيرة الحجم قبيحة المنظر، ورغم ذلك وجد فيها البحار شيئًا من الجمال، ولاحت على امتداد بصره سفينة ضخمة شبحية الشكل يقودها شخصان، هما هيكل عظمي أسود، وسيدة فضية الشعر يرمزان للحياة والموت.

تقوم السيدة بإلقاء النرد على سطح السفينة، تخاطب الموت بأنها هي من كسبت الرهان؛ في دلالة واضحة على أن البحار يبدأ تأمل الحياة والواقع حوله، فوجد فيها الأمل، وهنا، يتراجع الموت مهزومًا، فتطلق السيدة الفضية ثلاث صفارات، ويستيقظ جميع من على متن السفينة، ويتخذ كل واحد موضعه على ظهرها مستعدين للإبحار من جديد.