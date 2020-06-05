«رسالة عاشق» فــي اتحـــاد الكتّــــاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في أبوظبي عن بُعد عبر منصته الثقافية الإلكترونية أمسية بعنوان: «الشعر العربي قديمه وحديثه ورسالته» قدمها الشاعر نعيم عيسى؛ وذلك مساء أمس الأول الأربعاء؛ من خلال الملتقى الأدبي على برنامج «الواتس أب».

وأدار الأمسية الكاتب أحمد الرفاعي؛ حيث سرد نبذة من السيرة الذاتية للشاعر عيسى، موضحاً أنه من مواليد دمشق عام 1945، حاصل على إجازة في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق سنة 1971، وقد صدر له ديوان بعنوان: «صدى الأسماء» يتضمن 120 قصيدة، وقد نشرت له العديد من القصائد في المناسبات الوطنية. وتخللت الأمسية قراءات شعرية لعيسى تنوعت ما بين الشعر الوطني والمديح والغزل، ومنها قصيدة «رسالة عاشق» التي يقول فيها:

دعوت الله يا قلبي تمهل

فما ترك الحبيب بمستطاع

فإني لا أذوق النوم يومي

ووجه الحب يكمن في البقاع

أيمضي أمس ما عشناه طرا

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فلا أنسى ولو بترت ذراعي

ليال كنا نمضيها بعشق

وأهدي البحر من لفح شراعي

وأسكن في الظلام بريق دمعي

عسى الأيام تنسيني وداعي.

وفي ختام الأمسية دار حوار بين الشاعر وجمهور الأمسية حول قضايا الشعر العربي.