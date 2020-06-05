الفيروس ينتشر بين مسؤولين كبار في الحكومة الهندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في الحكومة الهندية أمس الخميس، إن مسؤولاً مدنياً كبيراً في وزارة الدفاع أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي، في حين سجلت حالات الإصابة اليومية ارتفاعاً قياسياً جديداً. ووكيل وزارة الدفاع أجاي كومار هو أعلى مسؤول حكومي يصاب بالفيروس الذي أصيب به أيضاً مسؤولون في وزارات المالية والخارجية والعدل يقطنون في مجموعة مبان على مساحة مترامية الأطراف في وسط دلهي.

قال مصدر بوزارة الدفاع إن الوزير راجنات سينغ يعمل في الوقت الراهن من المنزل بعد ثبوت إصابة كومار بالفيروس. ولم يتضح إن كان سينغ قد خضع للفحص. وأصيب ما لا يقل عن أربعة موظفين في وزارة المالية بالمرض.

وقال مسؤولون إن السلطات ناشدت نحو 35 موظفاً في وزارات الدفاع والمالية والعدل خالطوا عاملين مصابين بالخضوع للعزل الإجباري. وقال أحد المسؤولين «طلبنا منهم البقاء في الحجر الصحي الإجباري في المنازل لمدة 14 يوماً ثم سيخضعون لفحص قبل عودتهم للعمل».

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ويتزايد انتقاد إجراءات العزل التي فرضها مودي على 1.3 مليار نسمة وفشلت في السيطرة على الجائحة في حين أسفرت عن فقد آلاف الوظائف.

من جانب آخر، قالت السفارة الأمريكية في موسكو إن طائرة تحمل 150 جهاز تنفس صناعي وصلت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحة الفيروس في إطار التعاون المتزايد في مجال المساعدات الطبية بين البلدين المختلفين سياسياً. وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا، التي تسجل ثالث أعلى معدل في العالم، إلى 441108 حالات.

وتقول روسيا إن السبب وراء تسجيلها عدداً كبيراً من الحالات هو برنامج الفحوص الضخم الذي تطبقه والذي بموجبه تم إجراء أكثر من 1.7 مليون فحص كما تقول إن كثيرين من الروس الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس. (رويترز)