لبنان يمدد التعبئة.. والأردن يرفع القيود.. وتونس بلا إصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، تمديد التعبئة العامة حتى الخامس من يوليو/تموز المقبل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد في بيان إن الحكومة مستمرة في الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجياً. من جانبها، قررت الحكومة الأردنية تقليل ساعات حظر

التجوال والسماح بالحركة بين المحافظات وإقامة الصلوات في المساجد وفتح المطاعم والمقاهي اعتباراً من يوم غد السبت. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمر صحفي مع عدد من وزرائه إن الأردن سجل على امتداد الأيام السبعة الماضية أقل من عشر إصابات محلية يومياً، وبناء عليه «سيدخل الأردن ابتداء من السبت مستوى (معتدل الخطورة)». وأضاف أن خطورة انتشار فيروس (كورونا) تنقسم إلى خمسة مستويات، وأن البلاد وصلت حالياً إلى المستوى ما قبل الأخير.

وستفتح المساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات وفتح الحضانات والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية من دون جمهور وقطاع الفندقة والضيافة والمواقع السياحية لغايات السياحة المحلية والسماح بالطيران الداخلي.

وفيما يتعلق بإجراءات السفر قال وزير الصحة سعد جابر إنها ستكون مع البلدان المماثلة في مستوى الإصابات على أن يخضع القادمون لحجر صحي لفترة 14 يوماً.

وعاد التونسيون للتردد على المساجد والمقاهي مع إلغاء السلطات معظم قيود العزل العام بعد تمكنها من احتواء انتشار الفيروس بشكل كبير. وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات جديدة في الساعات ال24 الماضية، وقالت الوزارة في بيان إن «العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس استقر عند 1087 تماثل 968 منهم للشفاء مقابل 49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و70 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة».

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كما، أعلنت الكويت شفاء 1473 حالة جديدة من المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223.

وسجلت السلطات الصحية الفلسطينية 6 إصابات جديدة 3 منها في برطعة بمحافظة جنين و3 في قطاع غزة. وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية إن إجمالي عدد الإصابات في فلسطين وصل إلى 640 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 532 حالة.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماعاً «افتراضياً» يوم «الأربعاء» المقبل برئاسة مملكة البحرين رئيس الدورة العادية ال 53 للمجلس، يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي يوم «الثلاثاء» برئاسة مصر وعضوية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة للجامعة، دعت إلى عقد الاجتماع لبحث ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للجامعة العربية بشأن التعامل مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وللتزايد المطرد لحالات الإصابة في عدد من الدول العربية وتعرض العديد من الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الصحية للإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرّة في ظل تزايد الأعداد في بعض الدول العربية الأعضاء، وكذلك تعزيزاً للجهود والتنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة الفيروس وللحد من انتشاره.

وأضافت أن الاجتماع سيبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديداً للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك، بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.