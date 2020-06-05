هبة إماراتية جديدة لـ"الصحة العالمية" بقيمة 10 ملايين دولار

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أبوظبي: تبرّعت الإمارات لمنظمة الصحة العالمية بمجموعة أدوات اختبار للكشف عن مرض فيروس "كوفيد-19". وتقدّر قيمة التبرعات الجديدة بـ10 ملايين دولار وتكفي لفحص 500 ألف شخص، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). ويأتي التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس "دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول". وقدمت دولة الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19" حتى الآن ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمس الحاجة إليها، بحسب (وام). مواضيع قد تهمك :

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