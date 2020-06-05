شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصى الحقائق بشأن التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن ما حدث في التظاهرات منذ شهر اكتوبر من العام 2019 ، وما رافقها من أعمال عنف أدت الى مقتل وإصابة عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية .

وخلال لقائه عددا من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرضوا إلى الاغتيال ، أكد الكاظمي، أن العراق مر بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات.. حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" الخميس.

وأضاف أن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعا اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصى الحقائق بشأن التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.