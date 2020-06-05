شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ فى محافظة حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الخميس إن الدفاعات الجوية السورية أحبطت هجوما صاروخيا من جهة غير معلومة على مدينة مصياف بمحافظة حماة بشمال غرب البلاد. وقال التلفزيون الرسمي في نبأ عاجل إن صواريخ أصابت مشارف المدينة. وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الشهرين الأخيرين غاراتها الجوية على ما يشتبه بأنها أهداف إيرانية داخل سوريا.

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