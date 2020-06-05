شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستأنف النشاطات الاقتصادية والتجارية على مرحلتين بدءا من 7 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الخميس، بدء استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية على مرحلتين بداية من 7 يونيو الجاري، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

فى غضون ذلك، سلم رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، باسم الرئيس عبد المجيد تبون، وسام "عشير" من مصاف الاستحقاق الوطني، لثلاث ضحايا بوباء "كورونا" من القطاع الطبي وهم الأستاذ سي أحمد مهدي والدكتورة بوديسة وفاء وسائق سيارة الإسعاف طالحي جمال، بالإضافة إلى الراحلة عائشة باركي رئيسة جمعية "اقرأ".