شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: المعركة مع تركيا لن تكون فى طرابلس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء احمد المسمارى، أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق فى طرابلس.

وقال المسماري في تصريحات خاصة لقناة " العربية الإخبارية" اليوم / الخميس/ إن مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحا .

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط، مؤكدا أن الشعب الليبي سيخرج تركيا من البلاد.

وتعهد المسماري أن "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسمارى: المعركة مع تركيا لن تكون فى طرابلس فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.