شكرا لقرائتكم خبر عن حاخام يستفز الفلسطينيين ويحضر عزاء شهيد.. فينال عقبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك، اليوم الخميس، للضرب بالقرب من منزل عائلة الشهيد إياد الحلاق الذى استشهد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن غليك نقل إلى مستشفى "شعار تصديق" مصابًا بجروح في ساقه.

وأوضح: "تم رميي عن الدرج، وصفعي وركلي، أثناء توجهي لعزاء عائلة الحلاق، مضيفًا: عندما جئت إلى منزل الحلاق، قدمت نفسي إلى المعزين، وفجأة جاء حوالي عشرة أشخاص، أمسكوني، رفعوني وألقوني من السلالم، وهربت إلى محطة الإطفاء حتى وجدت ملجأ هناك".

ويعد يهودا غليك من أشهر قادة اليمين القومي الاسرائيلي المتطرف بسبب مطالبته السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى، وهو إحدى أكثر الشخصيات كرها لدى الفلسطينيين.

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ولد هذا المستوطن في الولايات المتحدة ووصل إلى إسرائيل بينما كان في التاسعة من العمر، بحسب والده، وهو عضو في إدارة "منظمة جبل الهيكل" اليمينية المتطرفة.