شكرا لقرائتكم خبر عن 319.5 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للمملكة في الربع الأول من 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بلغت التجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، نحو 319.5 مليار ريال، مقابل 379.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019، مسجلة تراجعا 15.7 في المائة بما يعادل نحو 59.6 مليار ريال.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال الفترة، فائضا بقيمة 75.7 مليار ريال، منخفضا 36.6 في المائة “43.8 مليار ريال”، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ 119.5 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.
وكانت المملكة سجلت فائضا في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 439.4 مليار ريال خلال 2019، وهو ثاني أعلى فائض خلال خمسة أعوام، تحديدا منذ 2014 البالغ 632.2 مليار ريال.
وكان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وهو الأعلى خلال الأعوام الخمسة الماضية، يليه 2019، ثم 327.4 مليار ريال في 2017، و162.8 مليار ريال في 2016، و108.3 مليار ريال في 2015.
وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018، مسجلة تراجعا 5.9 في المائة بما يعادل نحو 95.5 مليار ريال.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجيةخلال 2019 فائضا بقيمة 439.4 مليار ريال، منخفضا 25.7 في المائة “152.2 مليار ريال”، مقارنة بالفائض المسجل خلال 2018 البالغ 591.6 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات، وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” مستنداً إلى بيانات رسمية.
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