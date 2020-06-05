شكرا لقرائتكم خبر عن صواعق تضرب منطقة جازان تزامنا مع أمطار غزيزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على مواقع التواصل عدداً من المقاطع المصورة للصواعق التي شهدتها منطقة جازان، خلال هطول الأمطار الغزيرة على محافظات المنطقة.

وظهر في المقاطع المتداولة الصواعق الرعدية التي شهدتها محافظة صبيا بمركز الكدمي خلال الأمطار، مساء أمس الخميس.

وشهدت منطقة جازان، أمس الخميس أمطارًا غزيرة، تواكبت معها تحذيرات الدفاع المدني من المجازفة بعبور السيول والوديان.