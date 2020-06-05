شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي وطني ينقذ «مُسنة» من مرض خطير دون جراحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي سعودي بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، في إنهاء معاناة مسنة (78 عاما) من تكرار تجمع المياه على رئتيها.

ومراعاة لكبر سن المريضة وخطورة حالتها، قرر الطاقم الطبي بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد بلغيث وفريقه، تركيب صمام حيواني جديد داخل الصمام الأصلي، لأول مرة ومن دون عملية جراحية، علما أن علاج تهريب الصمام الأورطي المتعارف عليه طبياً هو عملية القلب المفتوح.