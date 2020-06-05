شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعم «هيئة التقويم» في قرارها الأخير بشأن الاختبار التحصيلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس الخميس، تأييدها قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح الطلاب خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي.

وقالت التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تؤيد وتدعم وزارة التعليم قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح طلابنا وطالباتنا خيارات أفضل لأداء الاختبار التحصيلي عن بُعد، أو حضورياً في مراكز الاختبارات المحوسبة الاعتيادية والإضافية التي وفرتها وزارة التعليم والجامعات، وتؤكد دعمها الدائم للهيئة بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة”.

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يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت، أمس الخميس، انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪؜ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم 247 ألف طالب، حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.

وأشارت “الهيئة” في بيان لها أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وأرجعت “الهيئة” هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية ، مؤكدة استعداداتها الكامل لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16- 17- شوال 1441، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أية إشكاليات تقنية خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.

وتعتزم “الهيئة” تنفيذ الاختبار التحصيلي حضورياً باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.