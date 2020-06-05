«المطلق» يوجه رسائل مهمة قبل أول صلاة جمعة بعد فتح المساجد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجّه الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء رسائل مهمة للمصلين قبل أداء أول صلاة جمعة بعد فتح المساجد بمختلف مناطق المملكة، وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال المطلق “اليوم سنصلي الجمعة في المسجد، وهي أول جمعة بعد رفع المنع من التجول، لكن علينا اتباع عدد من الاحترازات، وهي أن نتقيد بالتباعد، وإحضار سجادة؛ لكي لا يسجد عليها أحد غير صاحبها”.
وأضاف أنه يجب لبس الكمامة، مشيراً إلى أن ما ورد في كراهة لبسها، هو في حال لو لم تكن هناك حاجة، لكن الآن وقت حاجة لها.
ونصح الشيخ المطلق بعدم البقاء في المسجد، والقدوم إليه عند الأذان وليس قبل ذلك؛ فالتبكير إلى المسجد يكون في الأوقات العادية، لكن هنا نلجأ للاحترازات، للوقاية من فيروس “كورونا”.
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