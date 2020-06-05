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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الطرق وإزالة الصخور.. معالجة آثار أمطار «رجال ألمع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أزالت بلدية رجال ألمع بمنطقة عسير، الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، مساء الخميس، بعد تلقيها العديد من البلاغات.
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في حدوث العديد من الأضرار، تمت معالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها.
وأضاف أن البلدية تلقت 14 بلاغاً شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، وتم التعامل معها مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات.
وبين أن البلدية فتحت العديد من الطرق وجرت صيانتها وسحب كميات من المياه وإزالة الصخور وصيانة الشوارع العامة والطرق المؤدية للقرى والأحياء وكذلك المؤدية للدوائر الحكومية والمراكز الصحية في مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن تيسير حركة السير عبر الأودية بما يضمن سلامة المواطنين.
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