شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من خطأ شائع في تشخيص إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطأ شائع أثناء تشخيص إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خاصة في حالة ارتفاع حرارة الجسم في فصل الصيف.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن المشي في الجو الحار مثلاً (٤٥ درجة مئوية) بكل تأكيد يرفع درجة حرارة الجسم وقد تصل ٤٠ درجة وقد يصاب الشخص بضربة الشمس”.
وأضاف الدكتور خالد النمر، “لذلك لا تحكم مباشرةً على أي شخص أنه مصاب بكورونا وهو في هذه الظروف.. بل أدخله في الظل واجعله يرتاح ويشرب الماء البارد ثم قم بقياس درجة حرارته مرةً أخرى”.
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