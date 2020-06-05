أمينة أردوغان تلتقي بعقيلة فائز السراج في أنقرة

أنقرة/ الخليج 365
التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عقيلة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، نادية رفعت، في العاصمة أنقرة.
وأعربت أردوغان في تغريدة عبر صفحتها على تويتر، اليوم، عن بالغ امتنانها للقائها بضيفتها الليبية.
وجاء اللقاء على هامش الزيارة التي يجريها السراج إلى تركيا.
وفي وقت سابق الخميس، أجرى السراج محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة التي وصلها الأربعاء في زيارة قصيرة، في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.
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