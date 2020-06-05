صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وإيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص تباهى بعرض مبالغ مالية عبر السناب مع مرافق له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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