شاهد .. إزالة حواجز مخالفة في أحد مساجد الرياض

علق المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح على الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر فيها وجود أشرطة وحواجز هي بأحد المساجد في مدينة الرياض، وقال:” تمت الإزالة لعدم مناسبتها للمسجد، واستبدالها بوضع آلية تباعد معتادة “ملصقات أرضية”.

وبين ” المشيقح ” وفقاً للرياض ., بأنه تم التأكيد على جميع الأئمة حيال عدم استخدام آلية تباعد غير مناسبة للمسجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق تعليمات الوزارة ، مؤكداً أن الفرع يواصل تنفيذ جولات رقابية ترصد جميع الملاحظات والشكاوى أولاً بأول لتلافي اي قصور في خدمة بيوت الله والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات لسلامة مرتادي المساجد.