شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من «الصحة» قبيل أداء أول صلاة جمعة بعد فتح المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، قبيل أداء أول صلاة جمعة بعد إنهاء تعليق الصلاة بالمساجد، للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وتضمنت الرسالة التوجيهات التالية:

الوضوء قبل الذهاب للمسجد.

الالتزام بارتداء الكمامة.

إحضار سجادة صلاة خاصة.

الالتزام بالصلاة على بعد مترين.

منع حضور الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما أعلنت عن 806 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 68.965 حالة.