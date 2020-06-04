شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة عربية تتيح صناعة مقاطع الفيديو دون الحاجة لأي تطبيق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عن خدمة عربية مفيدة لصناعة مقاطع الفيديو دون الحاجة لأي تطبيق أو برنامج. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الخدمة توفر الكثير من الأدوات المميزة لصناعة الفيديو، مثل تحويل الصور لفيديو وكذلك دمج المقاطع والصوتيات وإضافة التأثيرات ثلاثية الأبعاد وغيرها. Advertisements

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