شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تنشر قوائم المساجد المعتمدة لإقامة صلاة الجمعة بـ «المدينة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر فرع وزارة الشؤون الإسلامية قوائم المساجد المعتمد إقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً بالإضافة إلى الجوامع الحالية وذلك اعتباراً يوم غد في المدينة المنورة ومحافظاتها، بمشيئة الله. وأعلنت أمانة المدينة المنورة‬ في وقت سابق، تكثيف أعمال النظافة والغسيل والتعقيم والإصحاح البيئي في محيط وساحات الجوامع والمساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين. Advertisements وتأتي هذه الإجراءات ضمن التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الإسلامية» تنشر قوائم المساجد المعتمدة لإقامة صلاة الجمعة بـ «المدينة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.