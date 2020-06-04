شكرا لقرائتكم خبر عن صاعقة رعدية تنهي حياة مواطن وعدد من الإبل في جازان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنهت صاعقة رعدية اليوم الخميس، حياة مواطن في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، تزامنا مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة؛ وذلك أثناء تواجده بالقرب من عدد من الإبل التي قُضي على البعض منها.

وكانت مديرية الدفاع المدني بجازان قد حذرت المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى المساء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.