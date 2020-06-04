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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: 3 وثائق يمكن الحصول عليها عبر البريد السعودي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الأحوال المدنية أنه عبر منصة أبشر، يمكن إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.
وأضافت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر” أن الوثائق التي يمكن استلامها من خلال البريد السعودي:
– خدمة تسجيل المواليد.
– خدمة إيصال سجل الأسرة للزواج.
– خدمة إيصال سجل الأسرة للأمهات.
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