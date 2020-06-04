شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة: حقوق المستهلك «خط أحمر» ولا يوجد سعر محدد للكمامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن حماية حقوق المستهلك في المملكة “خط أحمر”، موضحاً أن الوزارة مستمرة في عمليات الرقابة على الأسواق على مدار الساعة.

وأكد متحدث التجارة، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلنا مسئول”على قناة “السعودية” أنه تم ضبط كافة أساليب التحايل والتلاعب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية.

وأوضح الحسين أن الكمامة أصبحت سلعة مهمة نظراً للأزمة العالمية والظروف التي تمر بها كل دول العالم، حيث تشهد العديد منك الأسواق العالمية ارتفاعات تصل إلى 1000% في أسعارالكمامات والمواد الخام التي تصنع منها ، لافتاً إلى أنه لا يوجد تسعير محدد للكمامة ولكن يوجد ضبط لأي مغالاة في أسعارها بالرجوع إلى أسعار فواتيرها.