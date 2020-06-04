شكرا لقرائتكم خبر عن شقراء.. الإطاحة بمواطن تباهى بالمال ودعا لممارسة الرذيلة عبر سنابه الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما.

وتبين أنهما (مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وتم إيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.