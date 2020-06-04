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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح المقصود بـ«البروتوكولات الوقائية» وأهميتها في حماية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أن البروتوكولات الصحية هي مجموعة من التعليمات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أن هذه البروتوكولات وجدت لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا في جميع الأنشطة اليومية لكافة أفراد المجمع.
وعن دور المجتمع والفرد تجاه هذه البروتوكولات شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بتطبيق هذه البروتوكولات والإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيقها.
وأفادت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على بروتوكولات الوقاية من كورونا من خلال الرابط التالي (اضــغط هــنا).
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