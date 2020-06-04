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وأضاف "وعبر اجتماعنا في كوبنهاجن في يناير 2020، أكدنا أهمية منع استغلال أموال إعادة الإعمار، وتركيز جهود المجموعة على القارة الأفريقية، والاستفادة من تقارير منظمة العمل المالي (الفاتف) وعمليات الادراج التي ينفذها مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض".
وأشار إلى استمرار مساهمة المملكة في جهود التحالف الدولي في غرب القارة الأفريقية ومنطقة الساحل".
وتابع "جهودنا المجتمعة أثمرت في انحسار تنظيم داعش الإرهابي".
وذكر أن المملكة تشعر ببالغ القلق من تعثر الحلول السياسية لأزمات المنطقة واستمرار تمدد الميليشيات الطائفية وتأجيجها لخطابات التطرف والكراهية، لأنها توفر للتنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، الفرصة لاستعادة قدراتها في التجنيد وترتيب الصفوف وهو ما يتطلب العمل بكل جدية ومثابرة للتصدي لهذه المخاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد التزامها بدعم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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