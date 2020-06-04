السعودية تؤكد التزامها بدعم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ، قال بن فرحان في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد اليوم عبر الفيديو: "نحن في المملكة العربية السعودية جاهزون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله، ومحاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والانفتاح.

وأضاف "وعبر اجتماعنا في كوبنهاجن في يناير 2020، أكدنا أهمية منع استغلال أموال إعادة الإعمار، وتركيز جهود المجموعة على القارة الأفريقية، والاستفادة من تقارير منظمة العمل المالي (الفاتف) وعمليات الادراج التي ينفذها مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض".

وأشار إلى استمرار مساهمة المملكة في جهود التحالف الدولي في غرب القارة الأفريقية ومنطقة الساحل".

وتابع "جهودنا المجتمعة أثمرت في انحسار تنظيم داعش الإرهابي".

وذكر أن المملكة تشعر ببالغ القلق من تعثر الحلول السياسية لأزمات المنطقة واستمرار تمدد الميليشيات الطائفية وتأجيجها لخطابات التطرف والكراهية، لأنها توفر للتنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، الفرصة لاستعادة قدراتها في التجنيد وترتيب الصفوف وهو ما يتطلب العمل بكل جدية ومثابرة للتصدي لهذه المخاطر.